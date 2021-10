Die mit Spannung erwartete Galaveranstaltung der .eu Web Awards 2021 fand in Taormina, Italien, statt, wo die besten .eu-Websites ausgezeichnet wurden.

Gestern Abend wurden im Teatro Antico in Taormina, Italien, die .eu Web Awards 2021 in epischer Kulisse verliehen. Die von EURid veranstalteten .eu Web Awards sind ein Wettbewerb für die besten .eu-, .??- und .e?-Websites. Nach der letztjährigen Veranstaltung, die nur virtuell stattfand, haben wir uns gefreut, die Finalisten und Gewinner noch einmal persönlich zu feiern. Sehen Sie sich eine Aufnahme der Hybrid-Veranstaltung hier an.

Moderiert von Sally Bundock, der geschätzten Journalistin der BBC World News, bereitete uns der Gala-Abend aufrichtige Freude, die sich auch in den Gewinnern widerspiegelte, kombiniert mit erstaunlichen Auftritten von Künstlern wie THePETEBOX, Women Orchestra, MM Dance Company, Compagnia Joculares und dem GAP-Orchester. Die magische Veranstaltung endete mit einem Feuerwerk.

"Die Möglichkeit, echte Gesichter zu sehen und die Emotionen der Gäste zu erleben, machte den Abend unvergesslich", sagte Giovanni Seppia, EURids External Relations Manager. "Genau darum geht es bei den Web Awards: Menschen aus verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenzubringen und sie dafür zu ehren, dass sie eine .eu-Domain für ihre Online-Präsenz gewählt haben."

Hier sind die sieben Gewinner des diesjährigen .eu Web Awards-Wettbewerbs:

In der Kategorie The Leaders: sokol.eu

In der Kategorie The Rising Stars: pintrip.eu

In der Kategorie The Laurels: federica.eu

In der Kategorie The Better World: h2020-demeter.eu

In der Kategorie The House of .eu: hownormalami.eu

In der Kategorie The Best of .?? or .e?: ??????.??

Eine besondere Auszeichnung wurde verliehen an:

thatday.eu

Herzlichen Glückwunsch an alle fantastischen Gewinner und an ihre Registrare!

Über EURid

EURid ist die Non-Profit-Organisation, die die länderspezifischen Top-Level-Domains (TLD) .eu, .?? und .e? infolge eines Vergabeverfahrens im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet. EURid arbeitet mit über 700 zugelassenen Registraren zusammen. Im Rahmen ihres fortgesetzten Engagements für Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach den ISO27001-Sicherheitsstandards zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert. EURid verfügt über eine Hauptniederlassung in Diegem (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechien) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen finden Sie auf: www.eurid.eu.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211015005045/de/

Contacts:

EURid

Reelika Kirna

press@eurid.eu