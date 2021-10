++ Europäische Aktienmärkte dürften flach eröffnen ++ US-Einzelhandelsumsätze am frühen Nachmittag ++ Goldman Sachs veröffentlicht Ergebnisse für das 3. Quartal ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine flache Eröffnung des heutigen Kassahandels in Europa hin. Die asiatischen Indizes verbuchten solide Gewinne, doch handelte es sich dabei eher um einen Anschluss an die gestrige solide Performance der Aktien in Europa und den Vereinigten Staaten als um einen neuen Aufwärtsimpuls. Für den heutigen Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...