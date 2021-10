pro erstmal



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Lufthansa von "Sell" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 8,50 auf 7,30 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Finanzziele der Fluggesellschaft erschienen nicht sonderlich hoch gegriffen, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 03:31 GMT / GMT



ISIN: DE0008232125

