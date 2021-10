Berlin - Die Zahl der erstmaligen Corona-Impfungen in Deutschland hat am Freitag den niedrigsten Wert seit Beginn der Kampagne erreicht. Laut RKI-Daten wurden in den letzten sieben Tagen knapp 260.000 Erstimpfungen registriert, durchschnittlich etwa 37.000 am Tag.



Selbst in der ersten Woche der Impfkampagne wurden um den Jahreswechsel rund 280.000 Impfungen durchgeführt, damals gab es kaum Impfstoff und kaum geöffnete Impfzentren. Die offizielle Impfquote stieg laut Daten vom Freitag von 68,7 auf 68,8 Prozent, 65,6 Prozent haben den vollen Schutz (Vortag: 65,5 Prozent).

