Lindner für Ende der Corona-Hilfsprogramme

BERLIN (Dow Jones)--FDP-Chef Christian Lindner hat sich für ein Ende der staatlichen Corona-Hilfsprogramme ausgesprochen. Im Moment der Corona-Krise seien sie richtig und notwendig gewesen, sagte er dem Handelsblatt. Auf Dauer schwäche zu großer staatlicher Einfluss aber Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.

"Es ist Zeit, zum wirtschaftlichen Normalzustand zurückzukehren. Staatskonsum kann natürliche Nachfrage nicht ersetzen", sagte er. Das dürfe viele Menschen umtreiben, die sich um Arbeitsplätze und Wachstumsperspektiven sorgen. Die Aufgabe besteht laut dem FDP-Chef nun darin, private Investitionen für die Transformation zu mobilisieren und den Standort Deutschland dafür wieder attraktiv zu machen.

"Die günstigste Form von Wirtschaftsförderung ist dabei die Lösung von bürokratischen Fesseln und der Verzicht auf neue Belastungen", so Lindner.

Als großes Projekt für eine mögliche Koalition mit SPD und Grünen nannte Lindner die Idee einer "sozial-ökologischen Marktwirtschaft". Er nannte als Beispiel die Machtballung des Plattformkapitalismus aus dem Silicon Valley. Dies rufe die klassische Aufgabe liberaler Wirtschaftspolitik in Erinnerung. "Nämlich den Markt für fairen Wettbewerb zu ordnen, ohne ihn durch staatliche Kommandos auszuhebeln", sagte er.

Nachhaltigkeit in öffentlichen Finanzen

Veränderungsbedarf sieht der FDP-Chef, der Bundesfinanzminister werden will, bei der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen, die für ihn "hohe Priorität" hätten.

"Angesichts von Inflationsrisiken und Niedrigzinspolitik der EZB sollte dies common sense sein", sagte Lindner. Als Ziel definierte er die Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit Europas: "Eine Aufgabe wird sein, durch engere Zusammenarbeit mit den USA und den liberalen Demokratien auf der Welt ein Gegengewicht zu autoritären Modellen zu bilden", sagte er. Das handelspolitische Klumpenrisiko China könne man auch reduzieren, indem man durch Freihandelsabkommen andere Weltregionen erschließe.

In der Europapolitik setzte Lindner auf Kontinuität und Veränderung. "Man darf sich auf uns verlassen, dass wir uns als überzeugte Europäerinnen und Europäer für Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit in der EU einsetzen", sagte Lindner. Allerdings fügte er hinzu: "Der Binnenmarkt als Wachstums- und Integrationsmotor benötigt Impulse". In den letzten Monaten seien enorme Summen mobilisiert worden, die jetzt für Zukunftsprojekte in den Mitgliedsstaaten zur Verfügung stünden.

