EURUSD nähert sich am Freitagmorgen dem Wochenhoch, das am gestrigen Vormittag bei 1,1624 erreicht wurde, nachdem die horizontale Unterstützungslinie bei 1,1586 im Stundenchart verteidigt werden konnte. Nach dem Retest gibt es eine neue Reihe aus höheren Hochs und höheren Tiefs, doch ob der Aufwärtstrend, der mit dem Kursanstieg vom Mittwoch begann, bestätigt wird, dürfte sich am Widerstand bei 1,1624 und später am Monatshoch vom 4. Oktober bei 1,1640 entscheiden. Solange sich der EMA21 und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...