DJ Porsche setzt im 3. Quartal weniger Pkw ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat nach einem starken Halbjahr im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der globale Absatz ging um 14,8 Prozent auf 63.542 Einheiten zurück. In den ersten neun Monaten legten die Verkäufe um 13 Prozent zu, wie der Automobilkonzern mitteilte.

Die Volkswagen-Tochter blickt dennoch zuversichtlich nach vorn. "Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und lassen uns voller Optimismus und Tatendrang in den Jahresendspurt starten", sagte Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG. "Gleichwohl bleibt die weltweite Corona-Lage volatil und die Versorgung mit Halbleitern herausfordernd. Deshalb beobachten wir die aktuellen Entwicklungen sehr genau, um weiterhin flexibel reagieren zu können."

In Europa wurden im Dreimonatszeitraum insgesamt 15.897 Autos abgesetzt, das war ein Einbruch um 31,4 Prozent. Seit Jahresbeginn verzeichnete Porsche in der Region damit noch ein leichtes Plus von 2 Prozent.

Im Heimatmarkt Deutschland wurden 6.005 Wagen verkauft, das waren 11,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Seit Januar wurden 19.099 Wagen ausgeliefert (plus 9,0 Prozent).

Auf dem US-Markt verkauften die Stuttgarter mit 15.289 Fahrzeugen im Vierteljahr 2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Absatz im Jahresverlauf erhöhte sich um 30,0 Prozent auf 51.615 Einheiten.

Im wichtigen chinesischen Markt gingen im Quartal 21.135 Fahrzeuge an die Kunden. Das waren 9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Seit Januar ergab sich ein Zuwachs von 11 Prozent.

October 15, 2021 03:30 ET (07:30 GMT)

