Kapstadt/Wesel (pts013/15.10.2021/10:00) - SOVENTIX gewinnt die Ausschreibung für die Realisierung eines über 1,7 MWp großen Solarprojektes in Südafrika. Das 1,7 MWp große Kraftwerk wird auf dem Dach der Montagehalle eines in Uithagen ansässigen Fahrzeughersteller installiert und soll im ersten Quartal 2022 ans Netz gehen.

SOVENTIX South Africa, ein Tochterunternehmen des global agierenden Projektentwicklers SOVENTIX GmbH, wurde für die Realisierung des ersten größeren Solarprojektes von einem bekannten Fahrzeughersteller in Südafrika ausgewählt. Das 1,7-Megawatt-peak (MWp)-Aufdachprojekt wird auf einer Dachfläche von circa 20.000 Quadratmetern realisiert. Der Projektstart erfolgt im Oktober 2021 und das Projekt soll im ersten Quartal 2022 ans Netz angeschlossen werden.

SOVENTIX wird das erste größere Solarprojekt für den Kunden in Südafrika realisieren

Das fest montierte 1,7 MWp-System mit mehr als 3150 Solarmodulen und 14 Stringwechselrichtern wird etwa 3 Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr erzeugen. Der Strom wird vollständig für die Fabrik, auf deren Dach die Anlage installiert wird, verwendet. Somit reduziert sich die Abnahmemenge an Strom vom örtlichen Energieversorger (ESKOM) entsprechend, was wiederum zu Einsparungen und der Umstellung auf eine nachhaltigere Energiequelle führt.

"Südafrika übernimmt eine Vorreiterrolle bei der Energietransition von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien auf dem afrikanischen Kontinent. Verfügbare günstige und saubere Energie wird in der nächsten Dekade der Motor der afrikanischen Wirtschaft sein und wir freuen uns, als einer der Pioniere der Solarindustrie in Südafrika daran teilzunehmen", sagt Jean-Paul de Villiers, Geschäftsführer von SOVENTIX S.A.

SOVENTIX sieht großes Potenzial im afrikanischen Solarmarkt

Die Energiekosten in Südafrika und anderen afrikanischen Ländern wie Simbabwe, Namibia, Botswana und Sambia bewegen sich bereits auf einem hohen Niveau und steigen stetig. Außerdem leiden die Unternehmen in diesen Ländern unter der fehleranfälligen Stromversorgung und der veralteten elektrischen Infrastruktur. Mit ihrer Expertise in den Bereichen Entwicklung, Technologie und Finanzierung hat sich SOVENTIX eine starke Marktposition erarbeitet und wird diese auch weiterhin ausbauen können.

"Der Solarmarkt für unabhängigen Stromverkauf in Südafrika befindet sich noch im Anfangsstadium. Angesichts der Solarressourcen des Landes und der jüngsten Änderungen des Elektrizitätsgesetzes drängen jedoch weltweit führende Unternehmen wie Siemens (für das SOVENTIX bereits 2018 ebenfalls ein Megawattprojekt realisiert hat) darauf, das Potenzial der Solarenergie effektiv zu nutzen. Schon heute ist in Südafrika Solarstrom die billigste Form der Energieerzeugung. Ich bin deshalb sicher, dass wir unsere erfolgreiche Entwicklung in afrikanischen Wachstumsmärkten weiter fortsetzen werden", erklärt Thorsten Preugschas, CEO der SOVENTIX-Gruppe.

Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX ist ein führender international agierender Projektentwickler in der Solarbranche. Das Kerngeschäft umfasst die baureife Entwicklung, schlüsselfertige Realisierung und Finanzierung von renditestarken Solarparks und Hybridanlagen für institutionelle Investoren und Unternehmen. Daneben betreibt SOVENTIX ein Portfolio an ertragsstarken Solarparks mit stabilen Cashflows. Der Projektentwickler verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung auf vier Kontinenten. Die Aktivitäten der acht Standorte der SOVENTIX-Gruppe in Südafrika, Nigeria, Kanada, Chile, Großbritannien, USA, Zimbabwe, Ruanda und Botswana werden vom Hauptsitz in Wesel koordiniert und gesteuert. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf: https://www.soventix.com

Aussender: SOVENTIX GmbH Ansprechpartner: Thorsten Preugschas Tel.: +49 281 4056770 E-Mail: info@soventix.de Website: www.soventix.com

