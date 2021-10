Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Ab heute bis Freitag, 15. Oktober, veranstaltet das Postmuseum Shanghai die zweite Ausgabe der Smart City Expo Shanghai (SCES), der führenden Veranstaltung für urbane Innovation auf dem asiatischen Kontinent, die sich auf die Rolle der von Städten genutzten Technologie konzentriert. Die von der Fira de Barcelona und INTEX organisierte Veranstaltung bietet mehr als 20 Konferenzen mit mehr als 70 regionalen und internationalen Referenten.Unter dem Motto "The Smart is Rising" will die Veranstaltung eine Speerspitze der Innovation in den Städten zum Nutzen ihrer Bewohner sein. Das Hauptaugenmerk wird auf dem Konferenzteil liegen, der sich um vier Hauptthemen drehen wird: digitale Transformation, Energie und Umwelt, Governance und intelligente Mobilität.Zu den mehr als 70 teilnehmenden Rednern gehören Jeff Merritt, Leiter des Bereichs IoT beim Weltwirtschaftsforum, der an einer Konferenz über neue Modelle der Stadtverwaltung durch intelligente Managementlösungen teilnehmen wird, sowie Kevin Johnson, UN-Habitat-Berater in Übersee, der über das Potenzial von Big Data als nationale Strategie sprechen wird.Der CEO der DeepBlue Technology Group, Chen Hai Bo, wird weitere Informationen über die Zusammenarbeit zwischen den Städten Barcelona und Shanghai im Bereich der digitalen Transformation geben, während der Vizepräsident des China Unicom Smart City Research Institute, Xia Junjie, auf die neuen Modelle der städtischen Mobilität eingehen und erörtern wird, wie die Stadtplanung angepasst werden muss.Was die Ausstellung betrifft, so werden führende Unternehmen wie Huawei, China Mobile Limited und Cloudwalk Technology im Ausstellungsbereich der Messe teilnehmen und innovative Lösungen im Bereich der Intelligenz und der städtischen Innovation anbieten.Im Rahmen der Veranstaltung wird auch die Barcelona-Shanghai-Brücke eröffnet, eine Initiative, die von der Stadt Barcelona in Zusammenarbeit mit dem Amt für auswärtige Angelegenheiten der Stadt Shanghai organisiert wird, um den 20. Jahrestag der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Hauptstädten mit verschiedenen Geschäftstreffen, Seminaren und Ausstellungen zu feiern. Das Programm wird mit einer Konferenz des Ersten Stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt Barcelona, Jaume Collboni, eingeleitet.Der SCES ist Teil der Internationalisierungsstrategie des Smart City Expo World Congress, des führenden internationalen Gipfeltreffens für intelligente Städte und urbane Lösungen, das von der Fira de Barcelona organisiert wird und vom 16. bis 18. November 2021 zum elften Mal stattfindet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1659955/SCES.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116820/5047118