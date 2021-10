Will man in der Charttechnik den Begriff "Unterstützung" illustrieren, bietet sich die Aktie des Chipherstellers Taiwan Semiconductor (TSMC) als Paradebeispiel an. Die hat bei 107,90 Dollar in den letzten Monaten immer wieder nach oben gedreht; so auch beim jüngsten Test. Zudem konnte die 21-Tage-Linie nach oben durchbrochen werden. Platz ist jetzt mindestens bis zum GD200. Mehr dazu im Video.

