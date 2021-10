++ Europäische Aktienmärkte handeln höher ++ DE30 nähert sich dem Hauptwiderstand bei 15.550 Punkten ++ Europäische Autoverkäufe fallen im September um 23,1% gegenüber dem Vorjahr ++ Die Mehrzahl der europäischen Blue-Chip-Indizes notiert am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die westeuropäischen Indizes gewinnen zwischen 0,2 und 0,5%, wobei niederländische, spanische und italienische Aktien die Outperformance erzielen. Der polnische WIG20 (W20) ist heute einer der größten Nachzügler in Europa und verliert fast 0,5%. Das wichtigste Ereignis im weiteren Tagesverlauf wird die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze für September sein. Der Markt erwartet einen schwächeren Wert nach einem soliden Anstieg im August. Quelle: ...

