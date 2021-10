Insiderberichten zufolge steht die SEC kurz vor der Zulassung des ersten Bitcoin Futures ETFs. Das wäre ein Paukenschlag. Die Genehmigung eines Futures-basierten Bitcoin ETFs steht allem Anschein nach kurz bevor. Wie Bloomberg mit Bezug auf eine namentlich nicht genannte Insiderquelle aus den Reihen der SEC zuerst berichtete, wird "die Regulierungsbehörde […] den Handel mit den Produkten in der nächsten Woche wahrscheinlich nicht blockieren." Konkret geht es demnach um den Proshares and Invesco Ltd. Bitcoin Strategy...

