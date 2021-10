München (ots) -- Neue Musik des spanischen Sängers- Nach "Buenos Momentos" und "Corazón" seine neue Dancefloor-Single- Juan Daniél x Irene Gómez x JONA "Loco Loco" ist ab Freitag, 15. Oktober 2021, digital auf allen Kanälen erhältlichWährend der Sommer zu Ende geht, heizt Juan Daniél nochmal ordentlich ein. Seine zweite eigene Single in diesem Jahr ist der perfekte Übergang zwischen Open Air und Club Nacht, zwischen Wärme und Kälte und lässt die Herzen aller Latin-Pop-Fans höher schlagen. "Loco Loco", gemeinsam mit Irene Gómez und JONA, ist ab Freitag, den 15. Oktober 2021, erhältlich.Der Latin-Newcomer Juan Daniél ist zurück und bringt in diesem Herbst seine zweite eigene Single des Jahres 2021 auf den Markt. Mit dabei sind Irene Gómez, mit der er bereits für Kay One's Single "Buenas Noches" zusammenarbeitete, und der Deutschpop-Sänger JONA.Mit seiner ersten Single des Jahres "Corazón" leitete der Spanier der deutschen Latin-Sommer ein. "Loco Loco" schließt sein erfolgreiches Jahr mit mehreren Millionen Streams und einem Auftritt beim Free ESC nun ab und heizt dem Herbst nochmal so richtig ein.Juan Daniél x Irene Gómez x JONA "Loco Loco" erscheint am 15. Oktober 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://ElCartelMusic.lnk.to/Loco)Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5047418