DJ SPD, Grüne und FDP wollen um 13 Uhr über Gespräche informieren

BERLIN (Dow Jones)--SPD, Grüne und FDP wollen bereits am Mittag über das Ergebnis ihrer Sondierungsverhandlungen berichten. Die drei Parteien wollen entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition eintreten. Die Parteien haben für 13 Uhr zu einem Statement eingeladen.

Zuvor hatten die Parteispitzen ein gemeinsames Papier verfasst, das eine "Entscheidungsgrundlage" für weitere Gespräche bilden soll. Denkbar ist aber auch, dass es noch weitere Sondierungsgespräche geben wird.

Sollten sich die Parteispitzen am heutigen Freitag für Koalitionsgespräche aussprechen, müssen die Grünen auf einem kleinen Parteitag dem Vorhaben zustimmen. Auch die FDP will solch eine Entscheidung noch von der Partei und Fraktion absegnen lassen.

Hauptstreitpunkte in den Verhandlungen zur Bildung einer Koalition dürften die Themen Steuern und Finanzen sein. SPD und Grünen befürworten höhere Steuern für Vermögende, die FDP lehnen Steuererhöhungen ab. Die Grünen wollen die Schuldenbremse aufweichen, was die FDP ebenfalls ablehnt. Grüne wollen jährlich 50 Milliarden Euro in den Klimaschutz und Digitalisierung investieren.

October 15, 2021 06:15 ET (10:15 GMT)

