BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich nach ersten Verständigungen mit FDP und Grünen zuversichtlich für die nun anstehenden Koalitionsverhandlungen gezeigt. Nach seinem Eindruck sei "ein Aufbruch möglich" getragen von den drei Parteien, sagte Scholz nach Sondierungsgesprächen am Freitag in Berlin. Er machte deutlich, dass es um Fortschritt und Modernisierung in vielen Bereichen gehe. Scholz hob es zudem als sehr "bemerkenswert" und "wohltuend" hervor, wie vertrauensvoll die Sondierungsgespräche verlaufen seien.

Der SPD-Kanzlerkandidat nannte als wichtige Themen unter anderem einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, um so schnell wie möglich auf fossile Energien verzichten zu können. Es gehe um die größte industrielle Modernisierung, die Deutschland seit 100 Jahren gesehen habe. Scholz nannte außerdem Zusammenhalt und Respekt als Ziele. Er verwies unter anderem auf angestrebte Verbesserungen beim Wohnungsbau, beim Mindestlohn und bei stabilen Renten. Dafür solle die Rentenversicherung mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet werden./tam/wpe/hrz/cn/abc/sam/DP/jha