Tausende von Mentoren sind beim Start dabei, um den Zugang zum Mentoring zu demokratisieren

Wisdom wurde von Dayo Akinrinade, einer schwarzen Unternehmensgründerin mit einer Leidenschaft für Mentoring für alle, gegründet und will die Ungleichheit geschlossener Netzwerke und die "freundliche Einführung" durch Kollegen durch eine zugängliche Gemeinschaft mit Schwerpunkt auf Wissensaustausch ersetzen

Der Ansatz, bei dem der Ersteller im Vordergrund steht, gibt Mentoren die Kontrolle mit dem Ziel, die größte Mentoring-Plattform der Welt zu erstellen

Dank des Engagements für Social Audio und des algorithmenfreundlichen Designs stellt Wisdom bei allen Aktivitäten stets die Förderung wichtiger Gespräche in den Vordergrund.

Wisdom die soziale Audio-App zur Demokratisierung des Mentorings ist jetzt live geschaltet in Großbritannien, den USA, Australien und Kanada. Die von Dayo Akinrinade gegründete Wisdom App ist ein integratives Forum, wo unterschiedliche Menschen zusammentreffen, um wichtige Gespräche zu führen.

Photo of Dayo Akinrinade, founder and CEO of social audio app Wisdom (Photo: Business Wire)

Wisdom verfolgt das Ziel, die nächste große soziale Audio-Community zu werden, und nutzt die Intimität und Authentizität dieses aufstrebenden Mediums. Drop-in Social Audio transformiert soziale Netzwerke, denn hier werden Interaktionen und Gespräche zu ihren Wurzeln zurückgeführt. Als ältestes Medium und die "menschlichste" aller gesellschaftlichen Interaktionen ist Audio die Antithese der stark gefilterten Natur der heutigen visuell geprägten Apps. Auf diese Weise hilft es mit, den Stimmen aller Gruppen und Gemeinschaften Gehör zu verschaffen.

Wisdom ist die jüngste App in dem weißglühenden Markt für Social Audio-Medien. Im Gegensatz zu anderen sozialen Audio-Applikationen wie Clubhouse wurde Wisdom von Grund auf neu konzipiert, um wichtige Gespräche zu fördern: Gespräche mit Substanz zu einem wichtigen Thema. Mitglieder können live mit Experten über Dutzende von Themen chatten, über Kindererziehung, Fitness und Partnersuche bis hin zu Startup-Unternehmen, psychischer Gesundheit und Beauty-Pflege. Sie können live zuhören oder die Aufzeichnungen zur gewünschten Zeit abspielen.

Wenn ein Mentor in Wisdom anfängt zu sprechen, können sich die Zuhörer in eine Schlange einreihen, um Fragen zu stellen. Ein Timer hält das Gespräch im Gang, so dass es von keinem Teilnehmer monopolisiert werden kann und alle Stimmen zu Wort kommen. Wisdom wurde von Tiktok inspiriert und nutzt ein algorithmuszentriertes Design, das schnell lernt, welche Themen die Zuhörer besonders interessieren. Gesprächsempfehlungen werden von einem neuronalen Deep-Learning-Netzwerk erstellt.

Dayo Akinrinade, Gründerin und CEO von Wisdom, sagte dazu: "Ich habe Wisdom gegründet, um das Mentoring zu demokratisieren. Im Lauf meiner Tätigkeit bei OneTech, dem größten Londoner Programm für Vielfalt bei Startups, habe ich bemerkt, dass zahlreiche Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen keinen Zugang zum Mentoring haben. Ich habe auch selbst die Erfahrung gemacht, wie unmöglich es ist, Plattformen wie LinkedIn für Mentoring zu nutzen. Die Mailboxen von Fachleuten biegen sich unter den vielen Anfragen und Bitten um Ratschläge, die dann einfach ignoriert werden, sofern sie nicht mit einer "freundliche Einführung" kommen, was wiederum selbst eine Kristallisierung systemischer Ungleichheit ist."

Eine globale Mentoringplattform

Die Kontaktaufnahme mit anderen in einer bedeutugsvollen Art und Weise macht die Menschen nachweislich zufriedener, wobei tiefgreifende Gespräche mit Fremden von allen Teilnehmern als erfüllender empfunden werden als oberflächliches Geplauder. Wisdom wird diesen Aspekt kultivieren. Da sich bereits Tausende von Mitgliedern als Mentoren angemeldet haben, wird Wisdom die umfangreichste Mentoringplattform der Welt darstellen. Diese Experten können ihr Wissen über Wisdom teilen, direkt mit ihren Zuhörern interagieren und Beiträge leisten, während sie sich an der Startlinie der nächsten großen Social-Audio-Community aufstellen.

Zwar wird die Nutzung der Plattform für die Mitglieder kostenlos sein, aber im Rahmen seiner Mission der Demokratisierung des Mentorings wird Wisdom seine Mentoren auch befähigen, durch Monetisierungs-Tools ihr eigenes Geschäft zu fördern. Monetisierungsfunktionen sollen noch in diesem Jahr zu Wisdom hinzugefügt werden.

Akinrinade ergänzte: "Man muss bedenken, dass Masterclass nicht mehr als einige Hundert Fachleute auf seiner Plattform hat, keine tiefen Interaktionen gestattet und nicht kostenlos ist. Mit Wisdom bauen wir etwas ganz Anderes auf. Hier bauen wir letzten Endes eine neue soziale Kurve auf ... die Mentor-Kurve. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine unstrukturierte "Gesprächskurve" aller Teilnehmer zu allen Themen, sondern um eine soziale Kurve der Menschen, die ein Sprungbrett zu einer Karriere aufstellen oder ein Leben zum Besseren wenden können. Die Menschen wünschen sich heute Gespräche, die bedeutungsvoll sind. Wir sind davon überzeugt, dass Wisdom die richtige Plattform ist, wo diese Gespräche stattfinden können."

Die Wisdom-App ist bereits heute zum Downloaden für iPhone verfügbar. Android soll demnächst folgen.

