Wem das Monochrom-Display des Gameboys zu klein ist, der kann das Bild jetzt über eine Hardware-Modifikation auch direkt an den heimischen Fernseher übertragen. Wie erklären euch, wie das Ganze funktioniert. Der Gameboy hat nach wie vor viele Fans. Kein Wunder, denn Nintendos Handheld-Konsole war für viele junge Zocker in den 90er Jahren der Einstieg in die Welt der Videospiele. Das unbeleuchtete Monochrom-Display ist allerdings aus heutiger Sicht extrem winzig. Der französische Bastler Fabien Marteau hat jetzt eine interessante Lösung für dieses Problem gefunden. Über eine von Marteau entwickelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...