Smart Crypto Indexzertifikat: Krypto-Experte Thomas Rappold: "Wir haben Robinhood definitiv auf dem Radar..."

Mit dem Smart Crypto Indexzertifikat investiert man mit einem Produkt in Kryptos und Krypto-Aktien. Seit seiner Auflage Ende Juni legte das Indexzertifikat 25 Prozent zu. Warum ist BlackRock drin, Robinhood aber nicht?

wallstreet:online: China hat sämtliche Transaktionen mit Kryptowährungen für illegal erklärt. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für den Krypto-Markt?

Thomas Rappold: Zunächst einmal musste man mit diesem Schritt aus zwei Gründen rechnen. 1: China bereitet schon länger sein eigenes staatliches Kryptogeld, also den e-Yuan, vor. Man ist damit im Vergleich zu den USA und Europa meilenweit voraus. Während man bei uns sich noch in einer ersten Konsultativonsphase für eine digitale Währung befindet (Stichwort EZB) schafft die chinesische Regierung mit dem e-Yuan Fakten. Rechtzeitig zu den olympischen Winterspielen in China ist mit dem e-Yuan zu rechnen. China wird sich dann der Weltöffentlichkeit als moderner futuristischer Staat präsentieren und neben dem Thema 5G spielt der e-Yuan hierbei eine bedeutende Rolle.

2. Exorbitanter Stromverbrauch: Wie jeder weiß, wurde in China in der Vergangenheit das meiste Volumen an neuen Kryptos "elektronisch geschürft". Der Regierung war dieser enorme Ressourcenverbrauch ein Dorn im Auge und gerade aktuell mit den Stromausfällen von Privathaushalten und Industrieproduktion ist das digitale Schürfen noch weniger zu rechtfertigen. In Summe also eine konsequente Vorgehensweise.

wallstreet:online: Sie haben kürzlich den Solactive Smart Crypto Economy Index aufgelegt. Welche Auswirkungen hatte das chinesische Krypto-Verbot auf den Index.

Thomas Rappold: Der Index zeigt sich aufgrund seiner Portfoliostruktur bisher als sehr resilient. Seit seiner Auflage Ende Juni hat er nun mehr als 25 Prozent zugelegt. Allein seit Ende September ist er deutlich von ca. 115 EUR auf 125 EUR gestiegen.

wallstreet:online: Mit dem Smart Crypto Indexzertifikat (ISIN: DE000VQ8SSC7) können Anleger breit gestreut in wichtige Kryptowährungen und Krypto-Aktien investieren. Das Anlageuniversum des Solactive Smart Crypto Economy Index besteht aus fünf Kryptowährungen und 20 Aktien mit Krypto-Bezug. Unter den Krypto-Aktien ist auch der Vermögensverwalter BlackRock. Inwieweit ist BlackRock im Krypto-Geschäft tätig?

Thomas Rappold: Blackrock hat die Möglichkeit geschaffen, dass in den beiden Investment Vehikeln Blackrock Strategic Income Opportunities und dem Blackrock Global Allocation Fund auch in die Kryptowährung Bitcoin über sogenannte Future Kontrakte investiert werden kann. Darüber hinaus hält Blackrock signifikante Anteile an den Krypto-Minern Marathon Digital Holdings und Riot Blockchain.

wallstreet:online: Der Neo-Broker Robinhood macht klassischen Krypto-Börsen immer mehr Konkurrenz. Bisher ist die Robinhood-Aktie nicht Teil des Solactive Smart Crypto Economy Index. Warum?

Thomas Rappold: Wir haben Robinhood definitiv auf dem Radar, allerdings ist es für unsere Indizes immer wichtig, dass die Aktie bereits über etwas Track-Record am Markt verfügt. Entsprechend ist Robinhood für die Zukunft ein spannender Kandidat für uns.

wallstreet:online: Welche Innovation im Krypto-Sektor finden Sie derzeit am erfolgversprechendsten?

Thomas Rappold: Wir denken, dass "Web 3.0" also das Thema Decentralized Finance (DeFi), sehr viel Potenzial hat. Mit "Web 3.0" verbinden Anleger die Themen Kryptowährungen und Blockchain. "Web 2.0" war für Anleger sehr lukrativ, wenn man Unternehmen wie Alphabet, Facebook, LinkedIn, Pinterest oder Slack denkt.

Zur Person des Interviewten:

Thomas Rappold ist Experte für Tech-Investments, FinTech-Unternehmer (divizend.com, silicon-valley.de) und internationaler Bestsellerautor ("Silicon Valley Investing" und "Peter Thiel").

