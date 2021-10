NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 131,22 Punkte. Zehnjährige Papiere rentierten mit 1,55 Prozent.

Nach Kursgewinnen an den europäischen Börsen wird auch an der New Yorker Aktienbörse ein freundlicher Handelsauftakt erwartet. Außerdem sind Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel überraschend stark ausgefallen, was die Risikofreude der Anleger weiter stützte.

Im September überraschte der amerikanische Einzelhandel mit einem Umsatzplus. Im Monatsvergleich legten die Erlöse um 0,7 Prozent zu, während Analysten mit einem leichten Rückgang gerechnet hatten.

Eine unerwartet starke Eintrübung der Stimmung in den Industrieunternehmen in der Region New York konnte den Festverzinslichen keinen Auftrieb verleihen. Der Stimmungsindikator Empire-State-Index ist zwar deutlich stärker als erwartet gesunken, deutet aber nach wie vor ein robustes Wachstum in den Industriebetrieben an./jkr/bgf/jha/