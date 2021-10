DJ PTA-News: GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA: Stellungnahme zum Barabfindungsangebot der Metafina GmbH an die Aktionäre der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA

Schwäbisch Hall (pta026/15.10.2021/15:33) - Aktionären der GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, wurde ein Kaufangebot der Metafina GmbH zugesandt, zum Erwerbspreis von 72,50 Eur / Aktie.

Hierzu nimmt die persönlich haftende Gesellschafterin Stellung wie folgt:

Das Angebot der Metafina ist weder durch die GUB abgestimmt noch durch sie veranlasst worden. Der Angebotspreis in Höhe von 72,50 Eur je Aktie liegt 60% tiefer als der letzte Kurs vor dem De-Listing, der am 30.09.2021 noch 190 Euro betragen hatte. Außerdem liegt der Angebotspreis der Metafina 40% tiefer als das wenige Wochen vor dem De-Listing durch die GUB Management GmbH veröffentlichte Kaufangebot, mit dem ein Angebotspreis von 120 Eur aufgeboten wurde. Das Angebot der Metafina an die GUB-Aktionäre liegt damit zwischen 40-60% unter dem vorausgegangenen Verkehrswert für Aktien der GUB Investment Trust.

