Was für ein Wochenausklang an den Märkten. Der DAX steigt auf 15.600 Punkte und die Sondierungen in Berlin schieben die Erneuerbaren Energien an. Wir sind am Nachmittag aktiv geworden und haben umgehend SMA Solar und Nordex auf unsere HOTLIST genommen. Die Positionen liegen schon deutlich im Plus. Wir bleiben dabei. Die Aussichten für die Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...