Köln. (ots) -Der Vorsitzende des Diözesanrats im Erzbistum Köln,Tim-O. Kurzbach, hält die Chance auf Veränderungen im krisengeschütteltenErzbistum nach der Auszeit von Kardinal Rainer Woelki für sehr gering. "Dieerste Seifenblase von 'Erneuerung' ist doch im Grunde schon geplatzt", sagteKurzbach dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe) mit Blick auf denVerbleib von Woelkis Generalvikar Markus Hofmann in der Bistumsleitung. Hofmannhätte nach Kurzbachs Worten als "Alter Ego" des Erzbischofs "eine Auszeitmindestens so nötig gehabt wie dieser selbst". Weiter sagte der SolingerOberbürgermeister, er wüsste gern, "wie groß allein der wirtschaftliche Schadenist, den Hofmann mit verantwortet - inklusive all der Kosten für Gutachter,Anwälte, Krisen- und PR-Berater. Die Zahlen wurden bisher nie transparentgemacht. "Genau jener Mann, der auch mit seiner eigenen Kommunikation das ganzeDesaster mit verursacht hat", sei von Woelkis Vertreter, Weihbischof RolfSteinhäuser als Apostolischer Administrator, "sofort und ohne Umschweife mitanderem Titel im Amt bestätigt worden". Offenkundig, so Kurzbach, "ändert sichgar nichts".Scharf kritisierte Kurzbach auch Steinhäusers Ankündigung,keine Änderungen zu veranlassen, da Woelki weiter im Amt sei und ebenso klarwiederkommen solle. "Das erinnert mich als Rheinländer dann doch eher an denBläck-Fööss-Song 'Ich wör 'su jään ens Weihbischof': Immer schön leutselig undnett schunkeln." Mit echter Krisenbewältigung sei es nicht so weit her."Stattdessen wird nur verwaltet und über alles dann doch fromme Soße gekippt -bis zum Tag von Woelkis Wiederkunft."Die Logik einer echten Zäsur und einer erneuerndenAufarbeitung hätte es aus Kurzbachs Sicht zwingend geboten, für dieInterimsverwaltung des Erzbistums "jemanden von außen zu nehmen". Stattdessenhabe Papst Franziskus eine rein interne Lösung bevorzugt. "Typisch kölsch, auchwenn es in Rom entschieden wurde. Weitermachen, als wäre nichts gewesen - undam Ende ist es doch immer 'jot jejange'." Die Menschen hätten aber längsterkannt, "was hier gespielt wird". Zu neuem Vertrauen könne das nicht führen.Link: www.ksta.de/39073718Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5047826