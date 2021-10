Las Vegas (ots/PRNewswire) -GreenBroz Inc., der führende Entwickler von Automatisierungstechnologien für die Verarbeitung von Cannabis nach der Ernte, kündigte heute an, auf der MJBizCon 2021 mit einer völlig neuen Ausstellung in der Central Hall am Stand C6238 an den Start zu gehen, um die neuesten Produktinnovationen und Designlösungen des hauseigenen Ingenieurteams zu präsentieren. Die Besucher haben die Möglichkeit, die neuen, zum Patent angemeldeten technologischen Fortschritte aus der Nähe zu betrachten, Demos zu sehen und private Beratungsgespräche zu vereinbaren, um mehr zu erfahren."GreenBroz ist mehr als ein Unternehmen, das Geräte herstellt", sagt Kevin Bower, Maschinenbauingenieur bei GreenBroz. "Wir investieren stark in technische Innovationen und sind ein echter Inkubator für neuartige, zukunftsorientierte Technologielösungen. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit vorstellen zu können, und begrüßen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zum Kundenfeedback."Zu den Ausstellungshighlights gehören der Model G Grinder und der Model Z Belt Trimmer von GreenBroz. Der auf den Pre-Roll-Markt ausgerichtete Modell G Grinder verfügt über ein neuartiges System, das einen zerstörungsfreien Mahlvorgang und eine integrierte Stängelsiebtechnologie einsetzt, die es erstmals ermöglicht, Stängel zu entfernen und gleichzeitig wertvolle Trichome zu erhalten, wodurch die Qualität erheblich verbessert wird. Diese Maschine mit niedriger Geschwindigkeit, geringem Drehmoment und niedrigem Geräuschpegel ist ein Novum, das die Kontrolle der Partikelgröße ohne Vibrationen ermöglicht."Diese Maschine mahlt jedes Mal perfekt und ist mit Abstand die beste und fortschrittlichste Mühle auf dem Markt", erläuterte Jonah Carrington, GM von Humboldt Operations, Cookies.Der Modell Z Belt Trimmer ist ein Novum in der Branche und bietet einen hohen Durchsatz bei gleichzeitig einwandfreier Qualität des Endprodukts. Mit der Fähigkeit, mehr als 100 Pfund pro Stunde zu verarbeiten, kombiniert er die Durchsatzleistung typischer Trommeltrimmer mit der Qualität des traditionellen GreenBroz Dry Trimmer und ist damit einzigartig auf dem heutigen Markt.Die einzigartige, zum Patent angemeldete Serpentinenklingenbewegung der Maschine optimiert die Zeit, in der das Produkt mit den Klingen in Berührung kommt, was bedeutet, dass nur ein Durchgang erforderlich ist, um Cannabis oder Hanf vollständig zu trimmen. Die Lamellenwinkel sind vollständig einstellbar, ebenso wie die Geschwindigkeit der Lamellen, so dass eine belastungsspezifische Einstellung möglich ist. Im Gegensatz zu anderen Maschinen kann der gesamte überschüssige Verschnitt, der beim Modell Z anfällt, weiterverarbeitet werden, was zu weniger Rohstoffverlusten und höheren Gewinnen führt.Zusätzlich zum Innovationsstand wird GreenBroz sein N-Line System in der Nordhalle am Stand N3034 ausstellen.Informationen zu GreenBroz Inc.GreenBroz Inc. bietet branchenführende automatisierte Erntelösungen für die legale Cannabis-Industrie. GreenBroz ist ein Unternehmen im Besitz von Veteranen und hat sich feiner amerikanischer Handwerkskunst, erstklassiger Maschinentechnik und außergewöhnlichem Kundenservice verschrieben. GreenBroz hilft kleinen, mittleren und großen Anbaubetrieben, ihre eigene Version des amerikanischen Traums zu erreichen. Alle GreenBroz-Geräte werden in der 2019 neu eröffneten Produktionsstätte in Las Vegas in Amerika hergestellt. Dank seiner Handelspartner auf vier Kontinenten macht es GreenBroz ganz einfach, Ihren Bedarf an Erntemaschinen zu decken. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GreenBroz.com.Pressekontakt:Jaana Prallpralljaana@gmail.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1659804/Z_G_DESERT__1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/877768/GreenBroz_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: GreenBroz, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153473/5047865