Der SMI schliesst den Handelstag mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 11'961,34 Zähler ab. Innert Wochenfrist resultiert damit ein Plus um 1,7 Prozent für den Leitindex.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut zugelegt und kann auf eine insgesamt erfreuliche Börsenwoche zurückblicken. Die Anleger zeigten sich dank der Hoffnung auf eine erfolgreiche Quartals-Berichtssaison und guter Konjunkturdaten aus den USA wieder klar risikofreudiger. Zudem stieg die Zuversicht, dass die Risiken aus der Pleite der chinesischen Evergrande eingedämmt werden...

