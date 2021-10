Der EuroStoxx50 schliesst 0,82 Prozent im Plus bei 4182,91 Punkten.Paris / London - Dank Rückenwind aus Übersee hat sich die Erholung an Europas Börsen am Freitag fortgesetzt. Das Tempo der Aufwärtsbewegung allerdings liess merklich nach. Als Antrieb erwiesen sich zum Wochenschluss anhaltende Kursgewinne an der Wall Street. Dort hatte nun auch die Investmentbank Goldman Sachs mit ihren Geschäftszahlen überzeugt, nachdem zuvor schon eine Reihe anderer Finanzhäuser...

