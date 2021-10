Das Unternehmen strebt eine beschleunigte Börsennotierung an

Die MOBIUS.energy Corporation (MOBIUS) sichert sich heute eine Investitionszusage in Höhe von 50 Millionen USD von GEM Global Yield LLC SCS ("GEM"), der 3,4 Milliarden USD schweren, in Luxemburg ansässigen privaten alternativen Investmentgruppe. MOBIUS wird die Mittel verwenden, um die Batteriemodulproduktion zu steigern, um Kunden von Elektroflugzeugen durch ein Abonnementmodell einschließlich Wartungs- und Bergungsservices zu unterstützen.

GEM wird MOBIUS für einen Zeitraum von 36 Monaten nach einer Börsennotierung eine Aktienzeichnungsfazilität von bis zu 50 Millionen USD zur Verfügung stellen, die es MOBIUS ermöglicht, Mittel durch die Ausgabe von Stammaktien an GEM abzuschöpfen. MOBIUS wird den Zeitpunkt und die maximale Höhe der Inanspruchnahmen im Rahmen dieser Fazilität kontrollieren und hat keine Verpflichtung zur Mindestinanspruchnahme. MOBIUS hat GEM Optionsscheine zum Kauf von bis zu 3 der Stammaktien des Unternehmens ausgestellt, die bei Börsennotierung ausübbar sind. Mit der Gewissheit des Investments bei der Notierung hat MOBIUS damit begonnen, den Grundstein für eine Aktiengesellschaft durch SPAC-Fusion oder einen traditionellen Börsengang zu legen.

"Diese Vereinbarung wird die Kommerzialisierung unseres hochmodernen Batteriemoduls mit branchenführender Leistung beschleunigen, das sowohl eine hohe Energiedichte als auch eine hohe Leistung bietet. Wir planen zu demonstrieren, dass unser Batteriemodul den ersten Vollstreckenflug mit voller Nutzlast von elektrisch vertikal startenden und landenden Flugzeugen (VTOL) ermöglichen kann, ein notwendiger Schritt für die Zertifizierung und den kommerziellen Einsatz. Dieser Demonstrationsflug wird ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg zur Börsennotierung sein", sagte Eugene Choi, Chief Executive Officer von MOBIUS.

Diese Ankündigung erfolgt, während das Unternehmen die erste Modullieferung an Kunden vorbereitet, die hybridelektrische konventionelle Start- und Landeflugzeuge (CTOL) und alle elektrischen VTOL-Flugzeuge entwickeln. MOBIUS wird sich darauf konzentrieren, die Luftfahrtzertifizierung im Jahr 2022 zu erreichen und die Produktion im Jahr 2023 zu steigern. Das Standardprodukt von MOBIUS Husky 2P45e kann viele verschiedene Arten von Elektroflugzeugen antreiben: vollelektrisch, hybridelektrisch, VTOL, CTOL und andere. Standardisierung ist der Schlüssel zum sicheren und effizienten Betrieb von Elektroflugzeugen sowie zur kosteneffizienten Wiederverwendung und zum Recycling von Altbatterien. MOBIUS hat sich verpflichtet, mit Lieferanten, Partnern und Kunden an der Standardisierung des elektrischen Antriebssystems zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

Über MOBIUS

MOBIUS hat ein sicheres, leistungsstarkes und energiedichtes Batteriemodul entwickelt, das für Elektroflugzeuge optimiert ist. Die Batterie von MOBIUS verfügt über eine marktführende hohe Entladerate, die den Leistungsschub während des Starts und der Landung liefert. Seine hohe Laderate ermöglicht ein schnelles Laden. Sein stromlinienförmiges Design erleichtert die Wartung, den Austausch vor Ort und die kosteneffektive Wiederverwendung und das Recycling. MOBIUS wird seine Module über ein Abonnementmodell liefern, einschließlich Wartungs- und Bergungsservices. Die Wiederverwendung seiner Module für ein zweites Leben im stationären Markt und die Bereitstellung von Recycling am Lebensende werden eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft schaffen. Für mehr Informationen: https://www.mobius.energy

Über GEM

Global Emerging Markets ("GEM") ist eine 3,4 Milliarden USD schwere alternative Investmentgruppe mit Niederlassungen in Paris, New York und Nassau (Bahamas). GEM verwaltet eine Reihe von Anlagevehikeln, die sich auf Schwellenländer konzentrieren, und hat über 480 Transaktionen in 72 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlagevehikel verfügt über ein unterschiedliches Maß an operativer Kontrolle, risikoangepasster Rendite und ein unterschiedliches Liquiditätsprofil. Die verschiedenen Fonds und Anlagevehikel ermöglichen GEM und seinen Partnern Engagements in folgenden Bereichen: Management-Buyouts im Small- und Mid-Cap-Bereich, private Investitionen in öffentliche Anteile und ausgewählte Venture-Investitionen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gemny.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu MOBIUS und seinen jeweiligen Geschäftsbereichen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements jedes Unternehmens; keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Jongwon "JP" Park

info@mobius.energy

703 249 9518