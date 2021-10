Die Entwicklung des Platinpreises in den vergangenen Wochen deutet an, dass es sich bei der seit Mai 2021 laufenden Abwärtsbewegung nicht um eine Erholung in einem Abwärtstrend, sondern um eine Korrektur eines neuen langfristigen Aufwärtstrends handelt. Dafür spricht vor allem das Niveau der Korrekturtiefs und die relative Stärke von Platin gegenüber Silber und Palladium.Zu den in beide Richtungen überraschenden Edelmetallen gehörte in letzter Zeit auch Platin. Denn in der Metamorphose vom "hässlichen Entlein" des ...

