Wichtige Punkte vorab: PayPal hat neue Updates für seine mobile Verbraucher-App veröffentlicht und damit das Angebot für den einzelnen Nutzer erweitert. PayPal will diese Schlüsselstrategie umsetzen, um das Wachstum anzukurbeln. Die Aktie hat den Markt geschlagen und wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft besser entwickeln als der Markt. PayPal Holdings (WKN: A14R7U) hat mit seinem Aktienkurs den Markt in den letzten Jahren regelrecht überrollt und von der Verlagerung weg von bargeldbasierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...