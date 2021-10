In diesem Artikel: Amazon ist eine bekannte Größe, die weiterhin für seine Investoren liefert. Innovative Industrial Properties kann ein guter Startpunkt für den Einstieg in das Immobiliensegment sein und bietet wachsende Dividenden. Mit PayPal positioniert man sich zum fairen Preis in der Fintech-Industrie. Anfänger, die sich für Einzelaktien interessieren, stehen vor der gewaltigen Herausforderung, nicht nur die vielen Faktoren zu verstehen, die zur Wertentwicklung einer Aktie beitragen, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...