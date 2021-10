Wichtige Punkte vorab: Bristol Myers Squibb und ViacomCBS werden im Vergleich zu ihren Konkurrenten niedrig gehandelt. Außerdem bieten beide Aktien eine überdurchschnittliche Dividendenrendite. Obwohl beide in diesem Jahr hinter dem S&P 500 zurückgeblieben sind, könnte sich das dank der jüngsten Ergebnisse ändern. Wachstumsaktien werden aufgrund ihres attraktiven langfristigen Potenzials teils zu überhöhten Bewertungen gehandelt. Wenn sich also die Gelegenheit bietet, in einen Wachstumswert zu investieren, ...

