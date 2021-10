Erfreuliche Konjunkturnachrichten haben den Dow Jones Industrial auch am Freitag angetrieben. Die anderen wichtigen Aktienindizes schlossen ebenfalls im Plus.New York - Erfreuliche Konjunkturnachrichten haben den Dow Jones Industrial auch am Freitag angetrieben. Die anderen wichtigen Aktienindizes schlossen ebenfalls im Plus. Positive Impulse kamen zudem von erfreulichen Geschäftszahlen der Investmentbank Goldman Sachs. Der US-Leitindex stieg um 1,09 Prozent auf 35'294,76 Punkte, nachdem er bereits am Donnerstag deutlich angezogen hatte.

Den vollständigen Artikel lesen ...