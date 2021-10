Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex legte in der letzten Woche in EUR um +1,0% zu. Der S&P stieg in EUR um +0,6%, der Stoxx 600 notierte im Wo- chenvergleich um +1,6% höher. Der globale Schwellenländerindex stieg in EUR um +0,8%. Die US-Berichtssaison hat in dieser Woche mit den Ergebnissen der wichtigsten Großbanken wie JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley begonnen. Alle hier angeführten Banken haben im letzten Quartal ihre Erlöse gesteigert. Die geringsten Umsatzzuwächse (j/j) erzielten JP Morgan Chase (+1,7%) und Citigroup (+1,1%). Ein wesentlich stärkeres Wachstum der Top-Line wiesen Morgan Stanley (+26,6%) und Bank of America (+11,4%) auf. Die Gewinnzuwächse der Banken waren sehr hoch. Sämtliche Banken konnten im ...

