Wichtige Punkte Viele Menschen sind von Natur aus ängstliche Investoren. Es ist schwer, finanzielle Ängste loszulassen, vor allem, wenn es an der Börse bergab geht. Diese Schritte könnten dich in die Lage versetzen, ein selbstbewussterer Anleger zu sein. So wie einige von uns von Natur aus mehr Angst vor Höhen, Schlangen oder der Dunkelheit haben als andere, so sind auch einige von uns im Innersten nervöse Investoren. Wir können uns einreden, dass Einbrüche an der Börse häufig vorkommen, und wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...