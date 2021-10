Berlin/Potsdam (ots) -Am Freitagabend (15.10.) wurden im Rahmen der PRIX EUROPA Awards in Potsdam die besten Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen des Jahres ausgezeichnet. Die kroatische rbb-Koproduktion "Fly or die" von Marta Medvesek über eine einzigartige Liebesgeschichte zwischen zwei Störchen erhielt den Preis als Bestes europäisches Radiofeature. Das Feature entstand im Rahmen des Nachwuchsprogramms des \u00c2ke Blomström Preises. Redakteurin ist Gabriela Hermer, für den Ton zeichnen neben der Autorin Bodo Pasternak und Erik Lehman verantwortlich.rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Wir gratulieren Marta Medvesek und Gabriela Hermer herzlich zu dieser Auszeichnung und freuen uns, dass wir mit dieser Produktion auch die wichtige Nachwuchsarbeit im Rahmen des \u00c2ke Blomström-Preises so erfolgreich unterstützen konnten.""Fly or die"Vor 28 Jahren wird ein junges Storchenweibchen in Kroatien von einem Jäger angeschossen und am Flügel verletzt. Es kann nicht mehr fliegen, sich nicht mehr mit Nahrung versorgen. Sein Leben stünde auf dem Spiel, wäre da nicht Stjepan, der es findet. Er liest es auf und errichtet dem Weibchen, das er Malena tauft, ein Nest im Hinterhof der Dorfschule, an der er bis zu seiner Pensionierung als Hausmeister gearbeitet hat. Täglich pflegt und versorgt er sie. Eines Tages sucht ein Storchenmann sie auf, Stjepan tauft ihn Klepetan. Seitdem kehrt Klepetan jedes Jahr zu Malena zurück, zieht mit ihr die gemeinsamen Nachkömmlinge auf, die er beim nächsten Vogelzug mit nach Afrika nimmt. Allmählich verbreitet sich die ungewöhnliche Liebesgeschichte. Journalisten aus der ganzen Welt suchen den Hinterhof der Schule auf, um über die romantische Storchenliebe zu berichten. Doch Stjepan zahlt einen hohen Preis, um Malena am Leben zu erhalten. Jemandes Flügel zu sein, ist ein Vollzeitjob - keine Ferien, kein Ruhestand. Das Feature begleitet Stjepan und Malena und erzählt ihre besondere Geschichte.Der PRIX EUROPA wird von einem starken Bündnis aus derzeit 26 Mitgliedern europäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und weiterer europäischer Träger gestützt. Der seit 1987 bestehende Wettbewerb hat sich zu einem wichtigen Bezugspunkt für europäische Medienschaffende und die Nachwuchsförderung entwickelt. Schirmherr ist das Europäische Parlament. Seit 2019 ist Potsdam Austragungsort, Gastgeber ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) gemeinsam mit der Landeshauptstadt Potsdam und dem Land Brandenburg. Das diesjährige Festivalmotto lautete "divers and united", um für mehr Vielfalt in den Medien zu werben. Die Preisverleihung wurde live gestreamt und ist auf der Homepage des PRIX EUROPA abrufbar.Pressekontakt:rbb Presse & InformationJustus Demmerjustus.demmer (at) rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5048038