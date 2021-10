BioNTech-Aktien bot sich in den vergangenen Tagen immer das gleiche Bild. Denn der Aktienkurs des Impfstoffherstellers kommt einfach nicht von der Stelle. Seit Monatsbeginn oszilliert der Kurs mehr oder weniger richtungslos um die Marke von 250 US-Dollar. Dabei haben die Schwankungen in den vergangenen Tagen sogar noch weiter abgenommen. Doch jetzt könnte Bewegung in den Kurs kommen…

Denn BioNTech hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...