DGAP-Ad-hoc: KlickOwn AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

KlickOwn AG: PlanetHome GROUP beteiligt sich als strategischer Investor an KlickOwn AG (iFunded)



16.10.2021 / 12:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PlanetHome GROUP beteiligt sich als strategischer Investor an KlickOwn AG und übernimmt über eine Bar- und eine Sachkapitalerhöhung in Summe 15 % an der KlickOwn AG Die KlickOwn AG hat am heutigen Tag mit der PlanetHome Group GmbH, einem der führenden Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich mit den Kernbereichen Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien, eine Vereinbarung über eine strategische Investition unterzeichnet nach der die PlanetHome Group GmbH u.a. im Zuge einer Sachkapitalerhöhung der KlickOwn AG aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts diverse Lizenzen an Marken der PlanetHome GROUP GmbH einbringt und sich zur Zeichnung einer Barkapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 1,5 Mio. ebenfalls aus dem genehmigten Kapital und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre verpflichtet.

In der Vereinbarung verpflichtet sich die Klickown AG, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft und vorbehaltlich des Abschlusses eine Stimmbindungsvertrages zwischen PlanetHome Group GmbH und derzeitigen Großaktionären, eine Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 709.984 neuen Aktien unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen und die PlanetHome Group GmbH zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien gegen Sacheinlage mehrerer Lizenzen an diversen nationalen und internationalen Marken der PlanetHome Group GmbH zuzulassen. Die PlanetHome Group GmbH ihrerseits verpflichtet sich zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien gegen Sacheinlage der vorgenannten Lizenzen. Des Weiteren verpflichtet sich die Klickown AG eine Barkapitalerhöhung um EUR 597.610,00 durch Ausgabe von 597.610 neuen Aktien zu einem Platzierungspreis in Höhe von EUR 2,51 je Aktie unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die PlanetHome Group GmbH ihrerseits verpflichtet sich zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung mit einem Gesamtplatzierungspreis in Höhe von rund EUR 1,5 Mio. Im Zuge der beiden Kapitalerhöhungen wird die PlanetHome Group GmbH eine Beteiligung in Höhe von 15 % der Stimmrechte der Gesellschaft erwerben.

Ferner sieht die Vereinbarung eine innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab Eintragung der beiden vorgenannten Kapitalerhöhungen in das Handelsregister durch die PlanetHome Group GmbH ausübbare Option vor, nach der diese berechtigt ist, im Rahmen einer oder mehrerer Kapitalerhöhungen der Gesellschaft so viele neu ausgegebene Stammaktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je neu ausgegebener Stammaktie und einem Platzierungspreis in Höhe von EUR 2,31, mindestens jedoch 50 % des Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft am Tag vor Fassung des entsprechenden Kapitalerhöhungsbeschlusses, je neu ausgegebener Stammaktie zu zeichnen, dass sie (einschließlich mit ihr verbundener Unternehmen) dadurch eine Beteiligung in Höhe von 25% der Stimmrechte der Gesellschaft erreichen kann.

Die zur Erfüllung der Option stammenden Aktien sollen aus einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre stammen, bzw. sofern das Bezugsrecht nicht ausgeschlossen wird, sollen Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft in entsprechendem Umfang auf ihr Bezugsrecht verzichten, wozu diese sich im Stimmbindungsvertrag verpflichten.

Die PlanetHome Group GmbH verpflichtet sich ferner, die KlickOwn Plattform bei ihren Kunden zu bewerben (durch Kunden-E-Mails, Social Media Postings etc.) mit dem Ziel, so viele Kunden, wie möglich von der Nutzung der KlickOwn Plattform zu überzeugen. Die weiteren diesbezüglichen Details sollen zwischen den Parteien der Vereinbarung innerhalb eines Monats ausgehandelt werden.

Die Verpflichtungen aus der heute unterzeichneten Vereinbarung werden unwirksam, wenn die Bar- und die Sachkapitalerhöhung nicht bis zum 30. November 2021 umgesetzt werden. 16.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

