Erinnern Sie sich noch daran, dass ein privates Unternehmen im Jahr 2015 mehr als 6.700 Mitarbeiter organisierte, um nach Nizza, Frankreich, zu reisen und einen Guinness-Weltrekord aufzustellen, der von Mainstream-Medien in 167 Ländern der Welt berichtet wurde und zu einer globalen Nachricht wurde? Viele Wissenschaftler, Experten und Medien sind neugierig und erkunden, was das für ein Unternehmen ist und wie es in nur 20 Jahren weltweit erfolgreich war. Die Interpretation, Geheimnisse und Antworten der 26-jährigen Entwicklung des Unternehmens sind alle in dem im Januar 2021 in London erschienenen Buch Unlocking the Emperor's Door und in dem großartig veröffentlichten Buch Global Development of TIENS Group: Swap, Transcendence and Success gelogen weltweit im Oktober 2021. Diese beiden Bücher bilden zusammen mit Herrn Li Jinyuan und der TIENS Group, New Swap and Transcendence Theory, das Weisheitstheoriesystem der TIENS Group.

"Li Jinyuan and Tiens Group" zeichnet unternehmerische Geschichten auf, "New Replacement Theory" präsentiert theoretische Innovationen, "Open the Emperor's Door" beschreibt den Entwicklungsprozess und "Tiens Group's Global Development: Replacement, Transcendence and Success" integriert das Philosophiesystem. Herr Li Jinyuan, Vorsitzender der Tiens Group, äußerte die Hoffnung, dass diese vier Bücher jeden dazu anleiten können, die Tür zur Weisheit öffnen zu können, sich auf den Weg des Strebens zu begeben, in die Halle der Träume einzutreten und schließlich den Gipfel des eigenen Ruhms zu erklimmen!

Herr Li Jinyuan und die TIENS-Gruppe

Herr Li Jinyuan arbeitete mit all seiner Kraft für seinen Traum. Nach nur wenigen Jahren verfügte die von ihm gegründete TIENS-Gruppe über ein Vermögen in Milliardenhöhe. 1997 konzentrierte die Gruppe ihre Anstrengungen und erschloss auf einen Schlag die Märkte in 37 Ländern. 2002 gab es bereits Niederlassungen in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen hat ein internationales Markt- und Marketingnetzwerk aufgebaut und seine Produkte werden in 86 Ländern und Regionen verkauft; die Entwicklungsgeschwindigkeit und -umfang sind bemerkenswert!

Li Jinyuan hat 2002 die Geschichte seines Unternehmens und seiner Partner in dem Buch Li Jinyuan and TIENS Group festgehalten, in dem er wertvolle Eigenschaften wie Träume, Mut, Beharrlichkeit, Verstand und Integrität aufzeigt, die einer Führungspersönlichkeit bei der Unternehmensentwicklung eine große Hilfe sind und eine theoretische Grundlage für sein zweites Werk "New Replacement Theory" bilden.

New Replacement Theory

Im Entwicklungsprozess des internationalen Marktes hat Tiens zahlreiche Probleme und Hindernisse überwunden, Herr Li Jinyuan hat durch jahrelange Pioniererfahrung zutiefst erkannt, dass wissenschaftliche und einheitliche theoretische Anleitungen für die Entwicklung des Unternehmens unerlässlich sind. Er fasste die Erfahrungen und Lehren aus der Entwicklung des internationalen Marktes von TIENS sorgfältig zusammen, kombinierte sie mit dem sich ständig verändernden Marktumfeld, ging mit der Zeit, schuf seinen eigenen Weg zum Erfolg und legte eine wissenschaftliche und praktische "Neue Swap- und Transzendenztheorie" vor, die eine Reihe von Eigenkreation verschiedener Strategien und Taktiken der Leapfrog-Entwicklung darstellt. Im Jahr 2003 wurde die von Herrn Li Jinyuan zusammengestellte "New Replacement Theory" veröffentlicht, die viel Aufmerksamkeit erregte. Daraufhin nahmen internationale Freunde die Entwicklung von Tiens zum Anlass, "Unlocking the Door" aufgrund der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung zu erforschen.

Unlocking the Emperor's Door

Christopher Sheedy, ein bekannter australischer Journalist und Schriftsteller, schrieb das Buch Unlocking the Emperor's Door aus der Perspektive eines Dritten, das im Januar 2021 in London, England, veröffentlicht wurde. Christopher Sheedy ist der Meinung, dass vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen Integration die Entwicklungspraxis von TIENS und die sublimierte New Swap- und Transzendenztheorie neue Praktiken und Ideen für die rasche Entwicklung von mehr Unternehmen gebracht haben. und internationale Freunde sprachen in höchsten Tönen von Unlocking the Empire's Door. Herr Li Jinyuan widmete sich der Forschung in Kombination mit der neuen innovativen Praxis und optimierte, bereicherte, perfektionierte und förderte die Neue Swap- und Transzendenztheorie, was im Oktober 2021 zur Veröffentlichung von "Global Development of TIENS Group: Replacement, Transcendence and Success" führte.

Globale Entwicklung der TIENS-Gruppe: Tausch, Transzendenz und Erfolg

"Global Development of TIENS Group: Replacement, Transcendence and Success" kombiniert neue innovative Praktiken zu einer theoretischen Verbesserung. Durch empirische Analysen und vergleichende Studien wird umfassend herausgearbeitet, wie eine globale Unternehmensgruppe auf der Grundlage von "Austausch und Reorganisation" die neuesten Geschäftspraktiken, Informationstechnologie, Netzwerkmanagement und Kommunikationstechnologie, intelligente Kombinations- und Verbindungstechnologie, Blockchain- und Plattformtechnologie usw. integriert, um die enge Verbindung von traditionellem Geschäft und moderner Netzwerk-Informationstechnologie zu realisieren und auf dieser Grundlage "Selbstumkehr und Transzendenz" zu verwirklichen. Noch wichtiger ist, dass dieses Buch eine eingehende Analyse der Schlüsselfaktoren für den Erfolg liefert und typische Fälle auflistet, in denen diese Faktoren die Entwicklung von Unternehmen gefördert haben. Das Buch stellt eine exzellente Referenz und Leitlinie dar, für die globale Ausrichtung und Entwicklung der Mehrheit der Unternehmen.

Herr Li Jinyuan sagte, dass Tiens weiterhin seine Träume verfolgen und sein drittes Unternehmen voller Zuversicht vorantreiben werde. Die Umsetzung der Strategie "ein Körper und mehrere Flügel" wird unter der Leitlinie der "neuen Theorie der Transzendenz" und dem Konzept "Koexistenz, Teilen und Gewinnen" beschleunigt. Der globale Markt wird kontinuierlich ausgebaut und die ursprüngliche Mission "Gesundheit für die Menschen bringen und der Gesellschaft dienen" weiterverfolgt und weitere hervorragende Ziele erreicht werden.

