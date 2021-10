Die starke Vorstellung der Ölpreise hat auch den Produzentenaktien zuletzt Beine gemacht. Die starke Vorstellung der Ölpreise hat auch den Produzentenaktien zuletzt Beine gemacht. Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich somit unter anderem auch in der Entwicklung des Arca Oil Index. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung wurde das Chartbild einmal "auf links" gedreht. So hieß es in der betreffenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...