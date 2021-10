Der RDX-Index stieg um 53%, der DAX um 13%. Vor allem russischen Öl- udn Gasaktien konnten outperfomen. Aber auch der Bitcoin ging durch die Decke. Der Brentölpreis erreichte am 15. Oktober ein neues Jahreshoch von 84 US-Dollar/Barrel. Die bedeutet glatt eine Verdoppelung in 1 Jahr. Noch stärker stiegen die Gaspreise in den letzten Monaten auf dem Spotmarkt. Dies heizt nun die Inflation an und sorgt ...

