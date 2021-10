Die österreichische Erdäpfelernte konnte in den vergangenen Tagen vielerorts schon abgeschlossen werden. Die Rodearbeiten auf den noch verbleibenden Feldern dürften sich durch das unbeständige Wetter wohl aber noch etwas in die Länge ziehen, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com Der Großteil der Ernte ist mittlerweile aber...

