Wichtige Punkte Disney Genie wird am 19. Oktober zusammen mit den kostenpflichtigen Optionen Genie+ und Lightning Lane+ auf den Markt kommen. In seiner ersten Form wird es eine nützliche Methode sein, um einen Tag im Park zu planen. Die eigentliche Herausforderung wird sein, ob es Netflix mit seinen maschinellen Lernfähigkeiten folgen kann, um sein Geschäft finanziell lukrativer zu machen. Wenn man Walt Disney (WKN:855686) und Netflix (WKN:552484) in einem Gespräch erwähnt, kann man leicht den Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...