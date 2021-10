Ein buntes Lichtspektakel erhellt wieder die Parlamentsfassade in Bern. Das «Rendez-vous Bundesplatz» ist mit dem Programm «Planet Hope - Comeback» gestartet.Bern - Ein buntes Lichtspektakel erhellt wieder die Parlamentsfassade in Bern. Das «Rendez-vous Bundesplatz» ist mit dem Programm «Planet Hope - Comeback» gestartet. Vor den Augen eines begeisterten Premierenpublikums segelte die Arche der Hoffnung mit zahlreichen Tieren an Bord zu den bedrohten Naturräumen dieser Welt - vom Regenwald über die Arktis bis zum Morteratschgletscher im Engadin.

