Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1581 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Freitagabend noch bei 1,16 Dollar gestanden hatte.Gegenüber dem Franken bewegt sich der Euro in engen Spannen und wird derzeit zu 1,0711 Franken gehandelt nach 1,0709 am Freitagabend. Der US-Dollar gewinnt zum Franken folglich ...

