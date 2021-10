Vorstellung der Appeals of Japan durch Gunpla anlässlich der Ernennung von Gundam zum "PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai"!

Ab Ende Oktober 2021 für begrenzte Zeit ausgestellt und läuft gleichzeitig mit Expo 2020 Dubai

Die BANDAI SPIRITS Co., LTD. (Präsident und Chief Executive Officer: Nao Udagawa, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) wird den "GUNPLA SHOWROOM DUBAI" von Ende Oktober 2021 bis 31. März 2022 in der Dubai Mall betreiben, einem Einkaufszentrum in Dubai in der Stadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zeitgleich mit der Expo 2020 Dubai, die am 1. Oktober 2021 beginnt. Angesichts der Ernennung von Gundam zum "PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai" möchten wir die japanische Kultur und die Freude am Monodukuri (Kreieren und Basteln) bei Menschen auf der ganzen Welt durch Gunpla (Kunststoffmodelle der Gundam-Serie) fördern.

Display of 1/10 scale standing Gundam statue (Photo: Business Wire)

Beschreibung des "GUNPLA SHOWROOM DUBAI"

Ausstellung einer stehenden Gundam-Statue im Maßstab 1:10

Eine stehende Statue des RX-78-2 im Maßstab 1:10 (Gesamthöhe: ca. 1.800 mm) wird ausgestellt. Lokale Gundam-Fans, die die Mall besuchen, und diejenigen, die sich auf der Expo 2020 Dubai für Gundam interessieren, können das Design und die starke Anziehungskraft von Gundam hautnah erleben.

Gunpla-Ausstellung

Wer Gundam und Gunpla zum ersten Mal begegnet, kann den Reiz von Gunpla erleben. Dazu gehört auch der Spaß, einfach die verschiedenen Gundam-Kunststoffmodelle zu betrachten, die Formen und mechanischen Details von Gundam zu verstehen, die die animierte Welt von Gundam mit der realen Welt verbinden, und Kunststoffmodelle anzupassen, um einzigartige und originelle Gunpla zu kreieren.

Gunpla-Workshop

Besucher können den Spaß beim Zusammenbauen eines Gunpla kostenlos erleben. Der Workshop ist als Gelegenheit gedacht, die Freude am Gestalten und Basteln zu erleben, indem man einen Gunpla tatsächlich zusammenbaut. Wer teilnehmen möchte, erhält ein nummeriertes Ticket nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Plastikmodell von Gundam [PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai]

HG 1/144 RX-78-2 GUNDAM [PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai], ein Kunststoffmodell des Gundam, das speziell vom Maschinenbauer Kunio Okawara zum Gedenken an die Ernennung von Gundam zum "PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai" entworfen wurde, wird ausgestellt.

Zusammenarbeit mit Books Kinokuniya Dubai Store

Die stehende Gundam-Statue soll während der Expo 2020 Dubai für begrenzte Zeit, die Ende Februar 2022 endet, im Books Kinokuniya Dubai Store in der Dubai Mall ausgestellt sein.

Für Gunpla wird es einen speziellen Bereich im Laden geben, in dem verschiedene Gundam-Kunststoffmodellbausätze, darunter HG 1/144 RX-78-2 GUNDAM [PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai] (147 AED, inkl. 5 MwSt.), zum Kauf angeboten werden. Der Laden befindet sich in der Nähe von des GUNPLA SHOWROOM DUBAI und soll den Besuchern des Ausstellungsraums, die durch die Besichtigung der Ausstellung oder die Teilnahme am Workshop ein Interesse an Gunpla entwickeln, die Möglichkeit bieten, den Kauf von Gunpla zu genießen.

Streamen von Gundam-Animationsfilmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die komplette abendfüllende Trilogie bestehend aus "Mobile Suit Gundam I", "Mobile Suit Gundam II: Soldiers of Sorrow" und "Mobile Suit Gundam III: Encounters in Space", wird zeitlich begrenzt vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2021 in den Vereinigten Arabischen Emiraten über den Kanal GUNDAM.INFO (URL: https://www.youtube.com/user/gundaminfo) auf YouTube, dem offiziellen Portal für Informationen zu Gundam gestreamt. Die Filme werden in Englisch untertitelt.

Der Inhalt dieses Dokuments entspricht dem Stand vom 18. Oktober 2021 und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Die hierin enthaltenen Bilder enthalten konzeptionelle Bilder und Computergrafiken. Sie dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Setup oder den Produkten abweichen.

