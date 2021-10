Aktien: Evergrande mit Millionen-Ausständen - Aktie schöpft Hoffnung

Anzeige / Werbung Der in Schieflage geratene Immobilienriese China Evergrande ist auch für einen Landerwerb noch Millionen schuldig geblieben. Die Aktie von Evergrande kann sich zumindest weiter stabilisieren. Für eine im Juni erworbene Fläche von rund 116.519 Quadratmeter in der nordöstlichen Millionen-Metropole Changchun müsse umgerechnet eine Summe von 28 Mio. Dollar beglichen werden. Evergrande hatte sie über den lokalen Entwickler Changchun Jitao Real Estate Development für umgerechnet 93 Mio. Dollar erworben. Der Kauf war Teil einer Reihe von koordinierten Verkäufen der 22 größten chinesischen Metropolen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Der Konzern hat einen Schuldenberg von mehr als 300 Mrd. Dollar angehäuft und mehrere Fristen für fällige Zinszahlungen an seine Anleihegläubiger verstreichen lassen. Deshalb ist die Sorge vor einem Flächenbrand im chinesischen Immobiliensektor groß. Auch andere Bauträger haben Schwierigkeiten bei der Refinanzierung eingeräumt. So ließ der Wettbewerber Fantasia Holdings ebenfalls eine Frist für Zinszahlungen verstreichen. Die kleineren Bauträger Modern Land und Sinic Holdings bemühten sich darum, Fristen für Zinszahlungen zu verschieben. Evergrande-Aktie kratzt am Widerstand Die Aktie von Evergrande hat sich nach einem kräftigen Absturz in diesem Jahr zuletzt stabilisiert und testet sogar den Widerstand bei rund 1.900 HKD. Kein Grund zu großem Optimismus, aber die Aktie kann nach der Wiederaufnahme des Handels in China Schlimmeres verhindern. Auch der MACD (Momentum) kann zulegen und stützt die Aktie derzeit. Enthaltene Werte: DE000A0HN5C6,KYG3311L1041,LU0775917882,DE000A1ML7J1,KYG2119W1069

Disclaimer:

