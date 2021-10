Virtual Reality und Augmented Reality werden seit Jahren als das nächste große Business-Feld angekündigt. Auch Facebook will ein "metaverses" Unternehmen werden und schafft jetzt die Rahmenbedingungen dafür. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will das US-Unternehmen Facebook 10.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze in der gesamten Europäischen Union schaffen, um seine Virtual- und Augmented-Reality-Abteilungen auszubauen. Bei der Rekrutierungsoffensive sollen Arbeitskräfte in Ländern wie Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien und auch Deutschland eingestellt werden. Mehr zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...