Die Banker von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien von Teamviewer nach Eckdaten zum dritten Quartal von 30,00 auf 14,50 Euro gesenkt, aber die Bewertung auf "HALTEN" belassen. Die Experten reduzierten in einer am Freitag veröffentlichten Studie ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2025 deutlich. Für die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) und die mittelfristigen Margen des Anbieters von Fernwartungssoftware sei man vorsichtiger als das Unternehmen. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

