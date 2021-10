The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.10.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2021



ISIN Name

US06051GFZ72 BANK AMERI. 2022

US06051GFY08 BANK AMERI. 2022 MTN FLR

US57636QAF19 MASTERCARD 2021

DE000LB0JFF2 LBBW IHS FLOATER 11/21

FR0012936656 CA HOME LOAN SFH 15/21MTN

US30216BGK26 EXPORT DEV CND 16/21

US85771PAF99 EQUINOR ASA 11/22

