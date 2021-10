Der Future auf den S&P 500 korrigiert am Montag um 0,34%. Das US-amerikanische Börsenbarometer zieht sich von dem Hoch zurück, das vor zwei Wochen ausgebildet wurde, da die Anleger sich weiterhin um die Inflation sorgen und die chinesischen Daten zum BIP und zur Industrieproduktion enttäuschten - die Aktienindizes aus China sind heute die größten Verlierer in der asiatisch-pazifischen Region. Am Freitag war der S&P 500 dank der positiven Quartalszahlen für einen dritten Tag gestiegen. 41 Unternehmen ...

