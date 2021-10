DJ EUREX/Renten-Futures uneinheitlich - Bund fällt weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 23 Ticks auf 169,07 Prozent. Händler rechnen im Tagesverlauf mit weiter fallenden Kursen, nachdem der Bund-Futures an der Widerstandsmarke bei 170 Prozent abgeprallt war. Zudem hatten am Freitag die US-Renditen die markante 1,60er-Marke überschritten, nachdem die US-Inflationserwartungen nach oben ausgebrochen waren.

Das Tageshoch des Bund-Futures liegt bislang bei 169,26 Prozent und das Tagestief bei 168,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 204,2 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 15 Ticks auf 134,49 Prozent.

